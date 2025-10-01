مقترحات لتطوير المدخلين الجنوبي والغربي ببورسعيد

عقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وبحضور عدد من المستثمرين، وذلك لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير المدخل الجنوبي والمدخل الغربي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة أمل الالفي مدير التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات ببورسعيد و المهندسة أمل طومان مدير إدارة الأملاك و عدد من الجهات التنفيذية المختصة

محافظ بورسعيد يناقش مقترحات تطوير المدخلين " الجنوبي والغربي "

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح الرؤية المقترحة لتطوير هذه المحاور الحيوية، والتي تشمل مشروعات تنموية وخدمية وتجارية، إلى جانب تحسين البنية التحتية. كما تضمنت المقترحات دراسة إمكانية إنشاء مناطق استثمارية وخدمية، بما يعزز التنمية المستدامة بالمحافظة

و قدمت مدير إدارة التخطيط العمراني و مدير التنمية الحضرية ببوسعيد، شرحٱ تفصيلٱ حول المواقع المقترحة للتطوير بالاتجاهين الجنوبي والغربي للمحافظة، وايضٱ تم استعراض سبل تنفيذ آليات التعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية في تطوير وتنمية هذه المواقع الحيوية بما يتكامل مع جهود التنمية ببورسعيد على كافة الأصعدة

وأكد محافظ بورسعيد أن مقترح مشروعات التطوير تستهدف في المقام الأول تحقيق الواجهة الحضارية والجمالية لمحافظة بورسعيد، خاصة في المواقع الحيوية بالمدخل الجنوبي للمحافظة و الذي يعكس صورة بورسعيد أمام زائريها، فضلٱ عن تنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية وتنموية تعود بالنفع على أهالي بورسعيد، مشيدٱ بالتعاون المثمر و البناء مع صندوق التنمية الحضارية برئاسة الدكتور خالد صديق والذي يعمل دائما على خدمة المواطن أولٱ. ووجه اللواء محب حبشي خلال اللقاء، بإعداد الدراسات التفصيلية اللازمة حول الموقف الراهن لعدد من المناطق ومقترحات تنميتها و تطويرها بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية

من جانبه، أوضح الدكتور خالد صديق أن صندوق التنمية الحضرية يولي اهتمامًا خاصًا بدفع عجلة التنمية داخل محافظة بورسعيد، مؤكدٱ على أهمية مشروعات تطوير المدخلين الجنوبي والغربي للمحافظة لكونهما واجهة حضارية واقتصادية هامة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المشروعات ستسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة بورسعيد كمدينة واعدة جاذبة للاستثمار والسياحة