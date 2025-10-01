جراديشار على رأس قائمة سلوفينيا بتصفيات كأس العالم

أعلن ماتياز كيك، المدير الفني لمنتخب سلوفينيا، قائمة منتخب بلاده لخوض مواجهتي كوسوفو وسويسرا، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد نيتس جراديشار مهاجم الأهلي.



وجاءت قائمة سلوفينيا كالتالي:



حراسة المرمى: أوبلاك – فيكيتش – ليبان.

خط الدفاع: بيجول – بالكوفيتش – كارنيشنيك – جانزا – بريكالو – دراكوسيتش – زيتش.

خط الوسط: ستوجانوفيتش – سيرين – لوفريتش – ستانكوفيتش – إليسنك – بيتروفيتش – هورفات – سفيتلين – سيسلار.

خط الهجوم: سيسكو – فيبوتنك – كرامير – ستورم – جراديشار.

ويتذيل منتخب سلوفينيا ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بفارق 5 نقاط عن منتخب سويسرا المُتصدر.