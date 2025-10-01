جوارديولا يفجر مفاجأة بشأن نجم مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن رودري لاعب وسط الفريق ليس جاهزا لخوض ثلاث مباريات أسبوعيا مع استمراره في العمل على استعادة كامل لياقته البدنية وذلك قبل مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا.



وعاد رودري الفائز السابق بالكرة الذهبية للمنافسات في مايو الماضي بعد ثمانية أشهر من الغياب بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لكنه تعرض لإصابة في أعلى الفخذ خلال كأس العالم للأندية في يوليو .



وشارك لاعب الوسط الإسباني أساسيا في أربع مباريات فقط هذا الموسم واستبعد من تشكيلة الفريق في الفوز 5-1 على بيرنلي يوم السبت الماضي.



وقال جوارديولا للصحفيين: "في اليوم الذي سبق مباراة بيرنلي لم يكن يشعر بحالة جيدة. اليوم يشعر بتحسن كبير لذا سنرى، الأمر مختلف عن كأس العالم للأندية - الآن هو ليس مصابا، في الوقت الحالي، في رأيي، إذا سألتني، فهو غير قادر على لعب ثلاث مباريات أسبوعيا في أعلى مستوى".



وأضاف: "شعوري الآن أنه ليس جاهزا. لأنه يحتاج إلى وقت. هذا النوع من الإصابات (للتعافي بشكل كامل) يحتاج إلى عام على الأقل".



وسيعود برناردو سيلفا إلى مكان مألوف في وقت لاحق اليوم الأربعاء في موناكو، إذ فاز بلقب الدوري الفرنسي في 2017، واختير لاعب الوسط البرتغالي لحمل شارة قيادة سيتي قبل بداية الموسم الجديد وكان جوارديولا سعيدًا بتأثيره على الفريق.



واختتم: "إنه قائد بكل ما تحمله هذه الكلمة، هو واحد من أفضل اللاعبين في التدريبات، إنه لاعب استثنائي، ذكي للغاية. يجيد اللعب في أكثر من مركز، نحن سعداء حقا بوجوده معنا".