البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جوارديولا يفجر مفاجأة بشأن نجم مانشستر سيتي

جوارديولا
جوارديولا
القسم الرياضي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن رودري لاعب وسط الفريق ليس جاهزا لخوض ثلاث مباريات أسبوعيا مع استمراره في العمل على استعادة كامل لياقته البدنية وذلك قبل مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا.


وعاد رودري الفائز السابق بالكرة الذهبية للمنافسات في مايو الماضي بعد ثمانية أشهر من الغياب بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لكنه تعرض لإصابة في أعلى الفخذ خلال كأس العالم للأندية في يوليو .


وشارك لاعب الوسط الإسباني أساسيا في أربع مباريات فقط هذا الموسم واستبعد من تشكيلة الفريق في الفوز 5-1 على بيرنلي يوم السبت الماضي.


وقال جوارديولا للصحفيين: "في اليوم الذي سبق مباراة بيرنلي لم يكن يشعر بحالة جيدة. اليوم يشعر بتحسن كبير لذا سنرى، الأمر مختلف عن كأس العالم للأندية - الآن هو ليس مصابا، في الوقت الحالي، في رأيي، إذا سألتني، فهو غير قادر على لعب ثلاث مباريات أسبوعيا في أعلى مستوى".


وأضاف: "شعوري الآن أنه ليس جاهزا. لأنه يحتاج إلى وقت. هذا النوع من الإصابات (للتعافي بشكل كامل) يحتاج إلى عام على الأقل".


وسيعود برناردو سيلفا إلى مكان مألوف في وقت لاحق اليوم الأربعاء في موناكو، إذ فاز بلقب الدوري الفرنسي في 2017، واختير لاعب الوسط البرتغالي لحمل شارة قيادة سيتي قبل بداية الموسم الجديد وكان جوارديولا سعيدًا بتأثيره على الفريق.


واختتم: "إنه قائد بكل ما تحمله هذه الكلمة، هو واحد من أفضل اللاعبين في التدريبات، إنه لاعب استثنائي، ذكي للغاية. يجيد اللعب في أكثر من مركز، نحن سعداء حقا بوجوده معنا".

جوارديولا مانشستر سيتي رودري

