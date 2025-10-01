وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، وافقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يشدد العقوبات على المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، بعد أشهر من الحرب التي استمرت 12 يوما بين الخصمين.

وتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 23 يونيو، في الوقت الذي كانت فيه إيران وإسرائيل منخرطتين في حرب شهدت ضربات إسرائيلية غير مسبوقة على الجمهورية الإيرانية، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة.

ويجب أن يوقع الرئيس الإيراني على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

