فارس البيل: إعلان الحوثيين استهداف شركات نفط أمريكية تصعيد مدعوم من إيران

قال الدكتور فارس البيل رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، إنّ إعلان جماعة الحوثي استهداف شركات نفط أمريكية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون يشكل تصعيدًا نوعيًا في أسلوب المواجهة، موضحًا أن هذا التصعيد يتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية ليطال المصالح الاقتصادية الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التحرك يأتي كرسالة إلى إيران بعد الضغوط الأخيرة وعودة العقوبات الشاملة على النظام الإيراني.

وتابع، أنّ ميليشيا الحوثي، بإيعاز من إيران، تسعى من خلال هذا التصعيد إلى رفع سقف المواجهة والضغط على الغرب لمنع أي عقوبات موسعة ضد إيران، مضيفًا أن أي اعتداء جديد قد تستخدمه الجماعة لتوسيع دائرة التوتر في المنطقة، مع إبقاء التوازن العسكري الحالي لصالحها بشكل محدود.

وأوضح، أنّ الهدف الأساسي من هذه التحركات هو دعم التوجهات الإيرانية في المنطقة ورفع مستوى التأثير السياسي والاستراتيجي للحوثيين.

