انطلاق مؤتمر الطفولة المبكرة والذكاء الاصطناعي تحت شعار "بداية لبناء الإنسان " ببورسعيد | شاهد

انطلقت فعاليات مؤتمر الطفولة المبكرة والذكاء الاصطناعي، في ضوء المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة، والدكتورة أماني الدسوقي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وبالتعاون مع كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بمجالات التعليم المبكر والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد المشاركون أن المؤتمر يأتي ليواكب التحولات العالمية في مجال التعليم، خاصة مع التوجه نحو دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة الطفولة المبكرة، بما يسهم في بناء جيل جديد قادر على التفاعل مع المستقبل الرقمي، ويعزز من أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان المصري على أسس علمية ومعرفية حديثة.

ويستعرض المؤتمر أوراق عمل وبحوث علمية حول آليات توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية للأطفال، إلى جانب مناقشة أحدث التجارب الدولية في هذا المجال، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التعليم في مصر.