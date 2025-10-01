قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تدعو إلى تجديد مساعي وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان
200 ألف جنيه عقوبة التنمر.. قانون الإعاقة ينتصر لكرامة ذوي الهمم
مستقبل وطن: التوجهيات الرئاسية بدعم صوامع الغلال علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة
القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة
اتحاد شباب المصريين في الخارج: المؤامرات على الدولة فشلت بسبب وعي الشعب
خطة ترامب تحمل ألغاما.. حماس: السلاح خط أحمر ومجلس السلام مرفوض
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة

تسلا
تسلا
كريم عاطف

حققت شركة "تسلا" الأميركية للسيارات الكهربائية قفزة ضخمة في قيمتها السوقية، لتصل إلى نحو 1.48 تريليون دولار، ما جعلها تحتل المركز التاسع عالمياً بين أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة. 

تسلا وإيلون ماسك

المفارقة اللافتة أن "تسلا" باتت تساوي تقريبا مجمل القيمة السوقية لجميع شركات السيارات العالمية مجتمعة، بما فيها عمالقة تقليديون مثل تويوتا، فولكس فاجن، جنرال موتورز وفورد.

ورغم أن مبيعات تسلا تمثل حوالي 4% فقط من مبيعات السيارات العالمية، مقارنة بـ13% لكل من "تويوتا" و"فولكس فاجن"، إلا أن تقييمها في السوق المالي يفوق الجميع بفارق شاسع، فبحسب مؤشر S&P 500، يتم تداول سهم "تسلا" حاليا عند مكرر ربحية يتجاوز 169 مرة لعام 2026، ما يعكس توقعات ضخمة للنمو المستقبلي.

تسلا

طالما أكد ‏إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة، أن "تسلا" ليست مجرد شركة سيارات، بل شركة تكنولوجيا تعمل على تطوير مشاريع مستقبلية مثل "الروبوتاكسي" و"الروبوتات البشرية"، إلا أن هذه المشروعات ما تزال في مراحلها الأولية، دون نتائج ملموسة على أرض الواقع، فيما بدأت شركات صينية مثل BYD وجيلي تتفوق على تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية.

تسلا موديل 3 2025

رغم ذلك، تهيمن تسلا وحدها على 47% من القيمة السوقية لـ63 شركة سيارات مدرجة حول العالم، والتي يبلغ مجموع قيمتها نحو 3.16 تريليون دولار.

تسلا موديل X

أكبر 5 شركات سيارات عالميا (من حيث القيمة السوقية):

1- تسلا = 1.478 تريليون دولار 

2- تويوتا = 251 مليار دولار 

3- شاومي = 182 مليار دولار 

4- BYD =  135 مليار دولار 

5- فيراري = 86 مليار دولار

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

أسطول الصمود

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يسيطر على أسطول الصمود وأنباء عن اعتقالات للناشطين

أرشيفية

مندوب روسيا: موسكو لا تعترف بإعادة فرض العقوبات على إيران

صافرات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.. انفجارات في أسدود و إطلاق 5 صواريخ من غـزة

القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة

تسلا
تسلا
تسلا

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

