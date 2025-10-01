مهندس أجنبي يعمل بمشروع القطار الكهربائي السريع: متحمس وفخور لتطور مصر

أكد ميلان ماينز أحد مهندسي الشركة الأجنبية بمشروع القطار الكهربائي السريع، أنه يقوم بتجميع القطارات السريعة ونتأكد من أنه تم اختبارها بالشكل الصحيح.



وقال ميلان ماينز في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" أنا مسؤول عن مرحلة اختبار القطارات السريعة ونراجع كافة الوظائف والأنظمة الأمنية".

وتابع ميلان ماينز :" متواجد في مصر منذ 18 شهر والقطارات السريعة يتم اختبارها في ألمانيا يتم اختبارها مرة أخرى في مصر ".

واكمل ميلان ماينز :" أنه لأمر رائع أن أكون جزءا من مشروع ضخم سيطور مصر بشكل كبير وانا فخور ومتحمس للغاية ".