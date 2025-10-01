نجاة بشار الأسد من محاولة اغتيال في روسيا

نجا الرئيس السوري المعزول بشار الأسد من محاولة اغتيال عن طريق السم حدثت له في مكان إقامته بروسيا، وفقا لما أوردته تقارير سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه علم من مصدر خاص أن بشار الأسد خرج صباح أمس الأول من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية، وأن حالته الصحية الآن مستقرة.



وبحسب المصدر فإن بشار الأسد تعرض لحالة تسمم، وأن الجهة التي نفذت العملية تريد إحراج الحكومة الروسية وإتهامها بتصفيته.

وأشار المصدر إلى أنه لم يُسمح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه في المستشفى إلا لأخيه ماهر الأسد، كما سمح للأمين العام لشؤون رئاسة الجمهورية السابق منصور عزام بزيارته.