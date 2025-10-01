محطة مياه روض الفرج تجتاز كافة المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

صرح المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن محطة مياه روض الفرج قد اجتازت بنجاح كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الرابعة على التوالى ،بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الفنية و الالكترونية وتطبيق احدث نظم التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة.

وأوضح ان الشركة لا تدخر اى جهد فى تزويد كافة المواقع التابعة لها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية .

وأضاف الشيمي شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة ، وتطرق رئيس الشركة إلى أن عملية إنتاج مياه الشرب تتم على مدار الساعة من خلال فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لضمان استدامة وسلامة مأمونية مياه الشرب بالقاهرة.

محطة مياه روض الفرج عمرها يتعد 122 سنة

وجدير بالذكر ان محطة مياه روض الفرج تعد من اقدم وأعرق محطات انتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٠٣م وتبلغ مساحة منشات المحطة ٢٥فدان وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر مكعب/ يوم ، و يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من 3.5 مليون نسمة بمناطق السيدة زينب و الاباجية وتلال زينهم و شبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق ابو العلا والسيدة عائشة و رمسيس والاوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية ، كما ان محطة روض الفرج قد اجتازت متطلبات الاصدار الاول من شهادة سلامة ومأمونية مياه الشرب عام 2023 والاصدار الثانى عام 2025.

واكد الشيمى على ان الشركة تعمل باستمرار على تطوير وتحديث شبكات المياه القديمة، واستبدالها بشبكات جديدة تضمن استمرارية توريد المياه بجودة عالية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتطبيق أحدث التقنيات في معالجة وتنقية المياه، مما يضمن سلامة المياه وصحتها للمواطنين.