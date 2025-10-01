إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يسيطر على أسطول الصمود وأنباء عن اعتقالات للناشطين

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وفقا لوسائل إعلام عربية ، أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت السيطرة على أسطول الصمود المتجه نحو غزة، وألقت لقبض على الناشطين على متن سفينتي ألما و سيروس المشاركتين في الأسطول المتجه إلى غزة .

وقال منظمو الأسطول أنهم يتعرضون لهجوم.

و كشفت وسائل إعلام عبرية، سماع دوي انفجارات في أسدود بعد تفعيل صفارات الإنذار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



كما أعلنت وسائل إعلام عبرية، اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من قطاع غزة.

و زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، عن تمكن مجاهديها من تفجير صاروخ في آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة.

وقالت “سرايا القدس”: “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا تمكنهم من تفجير صاروخ GBU من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي -معد مسبقاً- في آلياته محيط منطقة الزهارنة شمال غربي مدينة غزة، بتاريخ 29 سبتمبر 2025”،و ذلك عبر منشور في صفحتها على "تليجرام".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.