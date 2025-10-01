البحرية الإسرائيلية تسيطر على إحدى سفن أسطول الصمود

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية لقطاتٍ تُظهر البحرية وهي تستولي على إحدى سفن أسطول الصمود، ويظهر فيها أحد الجنود إلى جانب الناشطة غريتا ثونبرغ.

وقالت الوزارة: "تم إيقاف العديد من سفن الأسطول بسلام، ويُنقل الركاب إلى ميناء في إسرائيل".

وأضافت: “غريتا ورفيقاتها بخيرٍ وسلام”.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وفقا لوسائل إعلام عربية ، أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت السيطرة على أسطول الصمود المتجه نحو غزة، وألقت لقبض على الناشطين على متن سفينتي ألما وسيروس المشاركتين في الأسطول المتجه إلى غزة.

وقال منظمو الأسطول إنهم يتعرضون لهجوم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، سماع دوي انفجارات في أسدود بعد تفعيل صفارات الإنذار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

كما أعلنت وسائل إعلام عبرية، اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من قطاع غزة.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، عن تمكن مجاهديها من تفجير صاروخ في آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة.

وقالت “سرايا القدس”: “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا تمكنهم من تفجير صاروخ GBU من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي -معد مسبقاً- في آلياته محيط منطقة الزهارنة شمال غربي مدينة غزة، بتاريخ 29 سبتمبر 2025”، وذلك عبر منشور في صفحتها على "تليجرام".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة بين صفوفه قتلى وجرحى.