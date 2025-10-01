قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
أخبار العالم

البحرية الإسرائيلية تسيطر على إحدى سفن أسطول الصمود

الناشطة غريتا ثونبرغ
الناشطة غريتا ثونبرغ
فرناس حفظي

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية لقطاتٍ تُظهر البحرية وهي تستولي على إحدى سفن أسطول  الصمود، ويظهر فيها أحد الجنود إلى جانب الناشطة غريتا ثونبرغ.

وقالت الوزارة: "تم إيقاف العديد من سفن الأسطول بسلام، ويُنقل الركاب إلى ميناء في إسرائيل". 

 وأضافت: “غريتا ورفيقاتها بخيرٍ وسلام”.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وفقا لوسائل إعلام عربية ، أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت السيطرة على أسطول الصمود المتجه نحو غزة، وألقت لقبض على الناشطين على متن سفينتي ألما وسيروس المشاركتين في الأسطول المتجه إلى غزة.

وقال منظمو الأسطول إنهم يتعرضون لهجوم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، سماع دوي انفجارات في أسدود بعد تفعيل صفارات الإنذار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

كما أعلنت وسائل إعلام عبرية،  اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من قطاع غزة.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، عن تمكن مجاهديها من تفجير صاروخ في آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة.

وقالت “سرايا القدس”: “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا تمكنهم من تفجير صاروخ GBU من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي -معد مسبقاً- في آلياته محيط منطقة الزهارنة شمال غربي مدينة غزة، بتاريخ 29 سبتمبر 2025”، وذلك عبر منشور في صفحتها على "تليجرام".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة بين صفوفه قتلى وجرحى.

وزارة الخارجية الإسرائيلية أسطول الصمود الناشطة غريتا ثونبرغ الجيش الإسرائيلي

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج العقرب
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
