فرمان سيد عيد يبعد حامد حمدان عن بتروجت.. وطارق مصطفى يطلب استعارة اللاعب

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر مقرب من اللاعب الدولي الفلسطيني حامد حمدان، أن علاقة اللاعب بنادي بتروجت قد انتهت بشكل نهائي وذلك بقرار من المدرب سيد عيد.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، أن سيد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، أغلق تمامًا ملف حامد حمدان مع الفريق وأكد لمجلس الإدارة أن اللاعب لن يشارك مع بتروجت مجددًا.

وأكد، حامد حمدان تم إبلاغه بأنه لن يشارك مع فريق بتروجت مجددًا حتى يناير المقبل، وذلك على خلفية أزمة الفلسطيني مع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشدد، اللاعب أنهى كل التفاصيل والاتفاق مع نادي الزمالك وينتظر يناير المقبل من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق.

وتابع، حدث تواصل صباح اليوم من قبل كابتن طارق مصطفى المدير الفني الجديد لفريق أهلي بنغازي الليبي من استعارة حامد حمدان لمدة موسم.

وواصل، مسؤولي أهلي بنغازي الليبي بتوصية من طارق مصطفى تواصلوا مع وكيل حامد حمدان وطلبوا ضم اللاعب في يناير المقبل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بمقابل مادي "كبير".

واختتم، حمدان سيدرس عرض أهلي بنغازي الليبي وأيضًا عرض الزمالك المُقدم بالفعل للاعب وسيحسم مصيره خلال الأيام المقبلة، واللاعب مازال عقده مستمر مع بتروجت حتى ٢٠٢٧.