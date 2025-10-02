قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس كولومبيا يطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد احتجاز مواطنيه في أسطول الصمود
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس اعتدى على طالب في الهرم
حريق يشل حركة الطيران مؤقتاً في مطار شتوتجارت الألماني
أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.. 6 أعمال داوم عليها
بن زايد والسوداني يؤكدان على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم فلسطين
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد
جيش الاحتلال: رصد إطلاق خمسة صواريخ من داخل القطاع باتجاه الأراضي المحتلة
فول الصويا وتيك توك بالصدارة .. ترامب يعلن لقاءً مرتقبًا مع نظيره الصيني لبحث ملفات ساخنة
وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر
سر القرض الحسن.. إعلامي يكشف تفاصيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات
البيت الأبيض: واشنطن تُجري حالياً «محادثات حساسة» بشأن خطة لقطاع غزة
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
رياضة

فرمان سيد عيد يبعد حامد حمدان عن بتروجت.. وطارق مصطفى يطلب استعارة اللاعب

حامد حمدان
حامد حمدان
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر مقرب من اللاعب الدولي الفلسطيني حامد حمدان، أن علاقة اللاعب بنادي بتروجت قد انتهت بشكل نهائي وذلك بقرار من المدرب سيد عيد.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، أن سيد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، أغلق تمامًا ملف حامد حمدان مع الفريق وأكد لمجلس الإدارة أن اللاعب لن يشارك مع بتروجت مجددًا.

وأكد، حامد حمدان تم إبلاغه بأنه لن يشارك مع فريق بتروجت مجددًا حتى يناير المقبل، وذلك على خلفية أزمة الفلسطيني مع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشدد، اللاعب أنهى كل التفاصيل والاتفاق مع نادي الزمالك وينتظر يناير المقبل من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق.

وتابع، حدث تواصل صباح اليوم من قبل كابتن طارق مصطفى المدير الفني الجديد لفريق أهلي بنغازي الليبي من استعارة حامد حمدان لمدة موسم.

وواصل، مسؤولي أهلي بنغازي الليبي بتوصية من طارق مصطفى تواصلوا مع وكيل حامد حمدان وطلبوا ضم اللاعب في يناير المقبل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بمقابل مادي "كبير".

واختتم، حمدان سيدرس عرض أهلي بنغازي الليبي وأيضًا عرض الزمالك المُقدم بالفعل للاعب وسيحسم مصيره خلال الأيام المقبلة، واللاعب مازال عقده مستمر مع بتروجت حتى ٢٠٢٧.

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

محمد امام

محمد إمام ينشر صورة من كواليس فيلمه صقر وكناريا مع شيكو

دوللي شاهين

دوللي شاهين تعيش حالة نشاط فني بعد طرح برومو أغنيتها الجديدة ترند

الفنانة عارفة عبد الرسول

عارفة عبد الرسول تتألق في العرض الخاص لمسلسل يوميات عيلة كواك

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

