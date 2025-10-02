شراكة مع «OpenAI» تقفز ببورصة كوريا الجنوبية لأعلى مستوى على الإطلاق

قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، الثاني من أكتوبر تشرين الأول، بدعم من أسهم Samsung Electronics وSK Hynix ذات الوزن الثقيل.

وجاءت مكاسب سهم سامسونغ وSK Hynix بدعم من إعلان شراكة مع OpenAI أمس الأربعاء لإمداد رقائق الذاكرة.

وارتفعت أسهم Samsung لأعلى مستوى منذ يناير كانون 2021 بمكاسب بأكثر من 4%، فيما صعدت أسهم SK Hynix بأكثر من 9% عند أعلى مستوى منذ 2000.

من جانبها قالت شركة OpenAI إن هذه الشراكة ستركز على زيادة إمدادت رقائق الذاكرة المتطورة والضرورية للجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي، وتوسيع سعة مركز البيانات في كوريا الجنوبية.

كما أكدت الشركة المطورة لـChatGPT أن الشركتان الكوريتان تخططان لزيادة إنتاج رقائق الذاكرة المتطورة، والضرورية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي التقى فيه رئيس OpenAI سام ألتمان بالرئيس الكوري الجنوبي، وكبار القادة في شركة Samsung وSK Hynix.

كما وقعت الشركة الأمريكية سلسلة من الاتفاقات لاستكشاف تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل المقبل بما في ذلك اتفاقات مع وزارة العلوم وتكنولوجيا الاتصالات الكورية وكذلك شركات تابعة لـ Samsung.