رئيس جامعة بنها: مجالس التأديب آلية لضبط السلوك وضمان احترام القيم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن المجتمع الجامعي يمثل بيئة علمية وأخلاقية تتطلب قدراً عالياً من الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري ، موضحا أن مجالس التأديب أنشئت كإحدى الآليات القانونية لضبط السلوك وضمان احترام القيم الجامعية، مع الموازنة بين حفظ النظام وصون حقوق الأفراد، مشيراً إلى أن فعاليتها ترتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين الحزم والعدالة، وبين الردع والإصلاح.



جاء ذلك تعليقًا على التقرير الذي تلقاه رئيس الجامعة حول الدعاوى التأديبية التي نظرت فيها مجالس التأديب خلال العام الجامعي 2024/2025، حيث أوضح أن الأرقام تعكس التزام الجامعة بتعزيز قيم الشفافية والمساءلة وتطبيق القوانين واللوائح على جميع منتسبيها دون تمييز.



وكشف التقرير أن مجالس التأديب نظرت في أكثر من 1365 دعوى تأديبية خلال العام الجامعي، شملت أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وأسفرت عن أحكام بالإدانة والبراءة، إضافة إلى دعاوى ما زالت قيد التداول.



وتنوعت العقوبات الصادرة ما بين التنبيه واللوم والخصم من الراتب وحتى الفصل أو العزل من الوظيفة، بينما شملت قرارات مجالس تأديب الطلاب الابتدائية والاستئنافية مئات الأحكام التي أكدت حرص الجامعة على ضمان الانضباط الطلابي واستمرار العملية التعليمية في مناخ سليم.