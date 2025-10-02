قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مجدي مرشد: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تدعم العدالة والحريات

الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب
الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب
عبد الرحمن سرحان

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بالتعاون والتكامل بين مؤسست الدولة  في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون تعكس الحرص على إصدار قانون يحقق العدالة الناجزة ويعزز من الحريات .

وأكد مرشد - في تصريح له - أنه على الرغم من ملاحظات الرئيس على بهض المواد إلا أن مجلس النواب بذل مجهودا كبيرا على مدار أكثر من عامين في مناقشة هذا المشروع اليي حتوى على الكثير من المكتسبات التي تعزز حقوق الانسان وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقتها الدولة المصرية.

وأوضح مرشد ان كلمة رئيس الوزراء تعكس عمق الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتُرسخ لمرحلة جديدة من التعاون تضع المصلحة العامة وسيادة القانون ودعم حقوق الإنسان في مقدمة الأولويات.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

الدكتور مجدي مرشد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة الحريات

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
عيد ميلاد ريهام حجاج
سامح يسري
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
