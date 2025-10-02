ماكرون: أولويتنا القصوى تقديم دعم مستمر لأوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أولوياتهم القصوى تقديم دعم مستمر لأوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار ماكرون، إلى أن بوتين كان غير واضح في مفاوضاته مع ترامب، لافتا إلى دعمه فرض عقوبات على شركات النفط الروسية.

أكد محطة زابوروجيا للطاقة النووية أن الوضع في المحطة التي تعمل بمولدات الديزل، تحت السيطرة الكاملة حيث يتم تنفيذ جميع وظائف السلامة.

وأشار إلى أنه يمكن الاعتماد في المحطة على مولدات الديزل لفترة طويلة، وهناك احتياطيات كافية من الوقود، وعدة خيارات لتوصيلها.

وقالت محطة زابوروجيا للطاقة النووية في بيان لها: سيتم قريبا تشغيل مولدي ديزل آخرين كانا قيد الإصلاح لتزويد المحطة بالطاقة.

وأضافت محطة زابوروجيا للطاقة النووية: موقع خطوط الكهرباء المتضررة التي تغذي المحطة معروف، ويقع عمليا على خط التماس، ولا يزال من غير الممكن ضمان إصلاحها.

ومن الناحية الفنية من الممكن تزويد المحطة بمصادر طاقة بديلة.







