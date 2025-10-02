ماكرون: أولويتنا القصوى تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أمام قمة المجموعة السياسية الأوروبية، أننا ندعو إلى تتبع واعتقال أصحاب شركات النفط الروسية، وروسيا فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية ولم تتمكن من إسقاط أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أننا تمكنا من بناء ائتلاف أوروبي يتسم بالإرادة وتنفيذ التزامات خلال الحرب، وأن أولويتنا القصوى تقديم دعم مستمر لأوكرانيا، ولمسنا تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية إزاء الحرب في عهد ترامب.



وتابع: ترامب حاول التفاوض مع بوتين من خلال مبادرات عديدة، وبوتين كان غير واضح في مفاوضاته مع ترامب، وبوتين لم يظهر التزاما حقيقيا نحو تحقيق السلام.



وأشار إلى أنه يجب تكثيف الدعم لأوكرانيا وضمان استدامته، وأن 40% من المجهود الحربي الروسي تموله عوائد شركات النفط.



