صحة المنيا : إجراء 27 عملية جراحية دقيقة بمستشفى مغاغة خلال أسبوع

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا الدكتور محمود عمر، أن مستشفى مغاغة المركزي حققت خلال الأسبوع الجاري إنجازا جديدا يضاف إلى سجلها بعد أن نجح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء 27 عملية جراحية متنوعة دقيقة.



وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا النشاط تم تحت إشراف مدير المستشفى الدكتور طارق الزيات .. مشيرا إلى أن التنوع في العمليات هو السمة الأبرز، ما يعكس قدرة المستشفى على التعامل مع حالات مرضية متعددة، منها جراحة العظام حيث تم إجراء 3 عمليات كبرى تضمنت تركيب شرائح ومسامير، وتثبيت ركبة، ورفع سلك واير من الساعد، فضلا عن إجراء 5 عمليات دقيقة في النساء والتوليد شملت إجراء ولادات قيصرية وحالات إزالة لولب غائر، بجانب إجراء 5 عمليات جراحية تنوعت بين تصحيح فتق إربي واستئصال مرارة، واستئصال الزايدة الدودية.



وأضاف وكيل الوزارة أن نجاح المستشفى يرجع إلى العمل المتناغم للفريق الطبي والتزام المنظومة الصحية بالمنيا بتقديم خدمات جراحية متقدمة وضرورية، مؤكدًا على جاهزيتها لخدمة المواطنين بكفاءة عالية.

