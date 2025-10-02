مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل ملاحظات الرئيس السيسي.

ووافق مجلس النواب على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن ملاحظات الرئيس السيسي حول بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وأن ملاحظات الرئيس السيسي حول بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لنهج قائم على الانحياز لدولة القانون وحماية القانون والحريات.

وقال رئيس مجلس النواب إن ملاحظات الرئيس السيسي حول بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية وتعكس وعيا استثنائيا بقدسية العدالة الجنائية.