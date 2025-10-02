رسالة دكتوراه عن إعداد وتأهيل القيادات الحكومية المستقبلية بالجهاز الإداري للدولة

حصلت الدكتورة رشا عامر أحمد على درجة الدكتوراه في برنامج تأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة وهو البرنامج الذي يُعد أحد أهم البرامج المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر القادرة على تولي مواقع قيادية بما يواكب خطة الدولة للإصلاح الإداري وبناء الإنسان المصري، في إطار الاهتمام بدعم وتمكين الكوادر النسائية داخل الجهاز الإداري للدولة.

ودرست الدكتورة رشا البرنامج بالتعاون مع جامعة أسلس – فرنسا، حيث تضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور العلمية والعملية في الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد وصناعة القرار، بما يعزز من كفاءة الجهاز الإداري ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشغل الدكتورة رشا عامر أحمد حاليًا منصبًا بارزًا بالإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم، حيث تواصل جهودها في الارتقاء بالعملية التعليمية والعمل على تطوير منظومة التعليم وفق أحدث الأساليب الإدارية والتربوية.

ويُعد حصولها على هذه الدرجة العلمية تتويجًا لمسيرة من الاجتهاد والتميز، ودليلًا على قدرة المرأة المصرية على المنافسة والنجاح في المجالات القيادية والتنفيذية، بما يعكس رؤية الدولة في تعزيز دور المرأة وتمكينها من تولي المناصب المؤثرة في مختلف القطاعات.