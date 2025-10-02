قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى

شيخ الأزهر يكرم الطالبة آية مهنى
شيخ الأزهر يكرم الطالبة آية مهنى
محمد صبري عبد الرحيم

استقبل الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محاربة السرطان والإعاقة الطالبة المتفوقة آية السيد مهني، الأولى على محافظة سوهاج في الشهادة الإعدادية كفيف، بنسبة 99.6٪.

هدايا شيخ الأزهر إلى آية مهني

ووجه الإمام الأكبر قيادات الأزهر، أولاً: بالتكفل بحالة الطالبة آية مهنى، ودراسة كل ما تحتاجه وتلبية كل مطالبها في أسرع وقت، ثانياً: فضلًا عن منـحها مكافأة مالية تقديرًا لتفوقها، ثالثاً: بالإضافة إلى إعانة شهرية من الحسابات الخاصة بالأزهر، ورابعاً: وتيسير انتقالها من سوهاج إلى القاهرة لتلقي علاج السرطان في مستشفى 57357.

 المثل في التحدي والإصرار 

وأكد الإمام الأكبر أن الطالبة آية مهنى، ضربت المثل في التحدي والإصرار على مواصلة الحياة والحرص على طلب العلم وعدم الاستسلام رغم ظروفها الصحية الصعبة والتحديات الجسام التي واجهتها، مشيرًا إلى أن الأزهر يفخر بهذا النموذج الملهم ويعتبرها رمزًا للأمل والنجاح والإصرار وأنموذجا يقتدى به في التمسك بالثقة في الله.

يذكر أن آية السيد مهني فقدت بصرها عقب خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في المخ، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالصعاب، لكنها لم تستسلم وتمكنت من استكمال مسيرتها التعليمية داخل الأزهر الشريف، حتى استطاعت أن تتفوق على مستوى المحافظة وتحقق المركز الأول على مستوى محافظة سوهاج في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية.

شيخ الأزهر مع الطالبة آية مهنى
شيخ الأزهر آية مهني آية مهنى سوهاج الأزهر آية السيد مهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الاعلامي عمرو الليثي

واحد من الناس يحتفل بمرور 52 سنة على نصر أكتوبر العظيم

فيلم مش متشافة

مش متشافة.. يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ41

فيها ايه يعني ؟!

ايرادات السينما أمس | " فيها إيه يعني؟!" يتصدر .. وتراجع " درويش"

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد