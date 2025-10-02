قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لأغرب سبب.. رجل يحصل على 25 مليون دولار بعد 38 سنة في السجن

موريس هاستينجز
موريس هاستينجز
أحمد أيمن

على طريقة أفلام هوليوود، قضى رجل خلف القضبان 38 عاما على جريمة لم يرتكبها، وبعد خروجه حصل على مبلغ 25 مليون دولار، هذه القصة الحقيقية حدثت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لشخص بدعى "موريس هاستينجز".

اتهام بلا دليل

بحسب موقع "سي بي اس نيوز"، في عام 1983، اختفت امرأة تُدعى "روبرتا وايدرمير" بشكل غامض، ثم عُثر عللى جثتها لاحقا.
ألقت الشرطة القبض على موريس، شاب أسود يبلغ من العمر 30 عامًا آنذاك، رغم عدم وجود أدلة تدينه.

تمت محاكمته مرتين، وفي الثانية، حُكم عليه بالسجن المؤبد دون أي فرصة للإفراج المشروط، لتبدأ بعدها 40 عاما من الظلم.

الحقيقة المدفونة

عينة من الحمض النووي تم أخذها من جسد الضحية، ولم يتم استخدامها في المحكمة حينها، وظلت هذه العينة محفوظة دون تحليل لمدة تقارب 40 عامًا.

وفي عام 2021، وبعد مطالبات قانونية، تم تحليل العينة أخيرًا... وكانت النتيجة صادمة:
الحمض النووي لا يخص موريس، بل لرجل آخر يُدعى "كينيث باكيت"، والذي كان حينها بالفعل في قبضة الشرطة بتهم أخرى، وكان بحوزته ممتلكات الضحية والسلاح المستخدم في الجريمة. ورغم كل ذلك لم يتم التحقيق معه أبدًا في القضية..

من المتهم الحقيقي؟

كشفت التحقيقات لاحقًا أن أحد المحققين في شرطة إنجلوود تعمد تزوير الأدلة، وأخفى كل ما كان يمكن أن يبرئ موريس.

في عام 2022، تم إعلان براءة موريس رسميًا، وأُفرج عنه بعد أن قضى 38 سنة في السجن ظلماً.

وفي العام التالي، حصل على تعويض قدره 25 مليون دولار من ولاية كاليفورنيا — الأكبر في تاريخ الولاية لحالة إدانة خاطئة.

موريس هاستينجز قضية موريس هاستينجز هوليوود ولاية كاليفورنيا أمريكا

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

محمد شحاتة

محمد شحاتة يواصل الغياب.. والجهاز الطبي للزمالك ينصحه بالراحة الكاملة حتى التعافي

أحمد ربيع، لاعب الزمالك

أحمد ربيع على أعتاب المشاركة الأولى مع الزمالك أمام غزل المحلة

فيريرا

ستاد المحور: فيريرا يفاضل بين الجزيري وعمرو ناصر لقيادة هجوم الزمالك أمام غزل المحلة

بالصور

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

