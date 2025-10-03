للنشر ٥.. فوائد الكركديه لصحة المرأة: من تنظيم الضغط إلى تعزيز نضارة البشرة

أصبح مشروب الكركديه من أكثر الأعشاب التي تحظى باهتمام خبراء التغذية، ليس فقط لطعمه المميز، بل لفوائده المتعددة لصحة المرأة.

وأكدت دراسات حديثة أن الكركديه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي توسع الأوعية الدموية. كما أنه يساهم في تحسين صحة الكبد وتنقية الجسم من السموم، مما ينعكس على نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

وأوضحت خبيرة تغذية أن شرب كوب من الكركديه البارد يومياً قد يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.

كما يعد خياراً جيداً للنساء اللواتي يبحثن عن مشروب قليل السعرات الحرارية خلال الحمية الغذائية.

وأشارت إلى ضرورة الاعتدال في تناوله خصوصاً لدى من يعانين من انخفاض ضغط الدم، حيث قد يسبب الشعور بالدوخة.

ومع اقتراب فصل الخريف، يتوقع أن يتزايد الإقبال على الكركديه كمشروب صحي ودافئ في المنازل والمقاهي.