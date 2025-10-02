قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحويل معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية إلى كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة السادات

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات
مروة فاضل

أعلن الدكتور أحمد عزب، القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية إلى كلية التكنولوجيا الحيوية، مقدمًا أصدق التهاني إلى أسرة الجامعة كافة، ومهنئًا الدكتور أحمد نوير، عميد الكلية والمشرف على قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز، وللجامعة دوام الريادة والتفوق.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه "الستين"، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد عزب قائلاً “تحويل معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية إلى كلية للتكنولوجيا الحيوية ليس مجرد تغيير في المسمى، بل هو إعلان عن بداية مرحلة جديدة نراها فرصة لبناء جسر بين قاعات الدرس ومصانع الإنتاج، وبين الأبحاث النظرية وحلول المشكلات الواقعية. نريد لهذه الكلية أن تكون مركزًا يُنتج معرفة قابلة للتطبيق، ويُخرج طلابًا لا ينتظرون الوظيفة بل يصنعونها، ويساهمون ببحوثهم في تحسين حياة الناس ودعم اقتصاد الوطن.”

ونص التعديل على أن يمنح مجلس جامعة مدينة السادات، بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية، الدرجات العلمية والدبلومات التالية:

• درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.

•درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص.

•درجة دكتوراه الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص.

•دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص.

كما أوضح القرار أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويشترط لنيل درجة الماجستير أن يكون الطالب حاصلًا على بكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من جامعة مصرية أو ما يعادلها، أو على دبلوم الدراسات العليا من المعهد أو الكلية ذاتها، على أن تمتد الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقًا للائحة الداخلية.

ويُشترط لنيل درجة الدكتوراه أن يكون الطالب حاصلًا على الماجستير من الكلية أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يُجري بحوثًا مبتكرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. كما يُشترط للحصول على دبلوم التكنولوجيا الحيوية أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة أو ما يعادلها، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل.

ونص مشروع القرار كذلك على تعديل مسمى "معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية" ليصبح "كلية التكنولوجيا الحيوية".

ويأتي هذا القرار استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.

كما يُمثل التحويل خطوة مهمة نحو دعم الصناعات الوطنية، إذ ستسهم الكلية في إجراء الأبحاث التطبيقية، وتقديم الاستشارات العلمية، والمشاركة في حل التحديات الصناعية بالمنطقة، إضافة إلى طرح برامج بكالوريوس ودراسات عليا متقدمة تُخرج كوادر مؤهلة عالميًا، وتعزز التعاون متعدد التخصصات، بما يخدم الاقتصاد المعرفي ويواكب تطلعات الدولة المصرية نحو المستقبل.

