الإسكان: وفرنا آليات لتسهيل استرداد مقدمات بيت الوطن المدفوعة من المصريين بالخارج

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بصدد طروحات تكميلية جديدة لمشروع بيت الوطن، مشيرا إلى أنه عملنا على توفير أكثر من 5 آلاف قطعة إضافية ضمن الطروحات الجديدة للمصريين بالخارج.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه وفرنا أليات لتسهيل استرداد مقدمات بيت الوطن المدفوع من المصريين بالخارج، مؤكدا ان الوزارة مستمرة في العمل وعدم التوقف عن توفير الخدمات والفرص السكنية

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح التكميلي جاء بعد توجيه من الوزير لتأجيل الطرح الحادي عشر، حتى يتم استيعاب جميع المتقدمين في الطرح العاشر، لافتًا إلى أن بعض المدن مثل أكتوبر الجديدة وأكتوبر شهدت إقبالًا واسعًا، ما استدعى طرح مزيد من القطع فيها.



