الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس ينظم أسبوعا علميا في مناظير الموجات فوق الصوتية

نهلة الشربيني


أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور المحوري الذي تقوم به المعاهد والمراكز البحثية في دعم مسيرة التطوير الطبي، ولاسيما في مجال المناظير الطبية، الذي يُعد من أسرع المجالات نموًا وتطورًا على مستوى العالم، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم جهود المعاهد البحثية في هذا المجال الحيوي، من خلال تعزيز برامج التدريب المتخصص، وتوفير الشراكات مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية، بما يضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، موضحًا أن هذا التوجه لا يساهم فقط في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وإنما يُعزز أيضًا من مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز في مجال التدريب الطبي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث أسبوعًا علميًا مكثفًا بإقامة ورشتي عمل في مجال مناظير الموجات فوق الصوتية التشخيصية والتداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للمناظير (WEO)، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وأطباء من عدة دول عربية شملت العراق، الأردن، الجزائر، والمغرب، والسعودية، مما يعكس البعد الإقليمي والدولي للمعهد في دعم برامج التدريب الطبي المتخصص.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، أن هذه الفعاليات تعكس إيمان المعهد العميق بأهمية التدريب المستمر ومواكبة أحدث ما توصل إليه العالم في مجالات المناظير، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في القطاع الصحي يبدأ من تطوير العقول والمهارات، وأن المعهد سيظل شريكًا فاعلًا في دعم المنظومة الصحية في مصر والمنطقة من خلال التعليم الطبي المستمر وبرامج التدريب المعتمدة دوليًا.

وجاءت هذه الفعاليات تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية لترسيخ مكانة المعهد كمركز إقليمي معتمد للتدريب، حيث تميز الأسبوع العلمي بمشاركة أكثر من 25 حالة نوعية، تم خلالها إجراء تدخلات علاجية دقيقة لأورام البنكرياس والجهاز الهضمي، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في أخذ العينات بشكل آمن، مما يسهم في تحسين فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعال للمرضى.

وأشرف على التنفيذ الدكتور أيمن عبدالعزيز رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، ونسق الفعاليات، وقاد فريق التدريب الدكتور خالد رجب، بمتابعة من الدكتور أحمد عبدالسميع رئيس الشعبة الإكلينيكية الباطنية، والدكتور محمد فتحي مدير مستشفى المعهد، وبمشاركة فعالة من الدكتور سامح بدر رئيس وحدة المناظير والدكتور محمد زيدان رئيس قسم التخدير، والطاقم الطبي والتمريضي المتميز.

جدير بالذكر، أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث أحد أعرق المؤسسات الطبية المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مصر والشرق الأوسط، ويسعى دائمًا إلى دمج البحث العلمي بالعمل الإكلينيكي، وتقديم برامج تدريبية متقدمة تساهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية محليًا وإقليميًا.

