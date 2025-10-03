قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الإسكندرية.. جولات مكثفة لمتابعة تنفيذ المشروعات وحل مشاكل المواطنين

جولات ميدانية لمحافظة الإسكندرية
جولات ميدانية لمحافظة الإسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية جولات مكثفة لمتابعة تنفيذ المشروعات وحل مشاكل المواطنين.

ففي إطار استكمال أعمال تطوير وتوسعة طريق الحرية (أبو قير) والجهود المبذولة للحد من الاختناقات المرورية بالمحاور الحيوية، تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي لأعمال الجارية بالمشروع.

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير بطريق الحرية من شارع إبراهيم الشريف أمام مدرسة عبد الله النديم وصولًا إلى ميدان "الإسكندرية موجة حب" بمنطقة سيدي جابر نطاق حي شرق، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار رؤية شاملة للنهوض بالبنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي الإسكندرية، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على الانتهاء من كافة المشروعات في توقيتاتها المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع راحة المواطن في المقام الأول.

وخلال الجولة، استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجّه بحلها بشكل فوري، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفي إطار جولاته الميدانية المفاجئة وحرصه على المتابعة الميدانية الفاعلة والوقوف المباشر على واقع الشارع السكندري، قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة إلى موقف محطة الرمل بنطاق حي وسط، وذلك للاطمئنان على حركة سير المواطنين خلال توقيتات الذروة التي تشهد خروج الموظفين من أعمالهم وخروج الطلاب من مدارسهم وجامعاتهم.

وخلال جولته؛ تابع محافظ الإسكندرية بنفسه حجم الكثافات المرورية داخل الموقف، ووجّه القيادات التنفيذية والمرورية بضرورة التدخل الفوري لإنهاء هذه التكدسات وتنظيم حركة المركبات بما يضمن تحقيق الانسياب المروري والتيسير على المواطنين.

كما استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى عدد من المواطنين وأمر بحلها على الفور، مؤكداً أن المواطن خط أحمر، ولن نسمح بوجود أي معوقات تعطل مصالحه أو تخل بانسيابية الحركة في شوارع الإسكندرية، وشدد على أن وجودنا الميداني المفاجئ رسالة واضحة بأننا نعمل من قلب الشارع، وسنواصل التدخل الفوري لحل أي مشكلة على أرض الواقع.

وقد أعرب المواطنون عن شكرهم لمتابعة الميدانية لمشاكل المواطنين و ايجاد حلول عملية وواقعية لحلها، وأشادوا بجولاته الميدانية المستمرة وحرصه على التواجد بينهم بشكل دائم ومباشر والاستماع إلى مطالبهم.

واختتم جولته بالتأكيد على أن الجولات المفاجئة ستستمر بشكل متواصل لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الانضباط، مشدداً على أن أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الخدمات بما يليق بمكانة الإسكندرية وأهلها.

جاء ذلك بحضور؛ السكرتير العام المساعد، ورئيس حي وسط، ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة شرطة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

الاسكندرية جولات مكثفة المشروعات أحمد خالد محافظ الاسكندرية

