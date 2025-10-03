كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت سيدتان جراء انهيار الأسقف الداخلية لعقار قديم مكون من طابقين بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بانهيار أسقف منزل من الداخل، مكون من طابقين، ووجود حالات إصابة ووفيات.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم ورجال الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار سقف الطابق الأول على الأرضي، ووجود حالتي إصابة وحالة وفاة تم نقلها إلى مشرحة الإسعاف.

تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي، وسقوط الأسقف الداخلية بالكامل بالطابق الأول على الطابق الأرضي، وأسفر الانهيار عن مصرع فتاة 15 عاما، وإصابة والدتها في العقد الثالث من العمر وجدتها في العقد السادس من العمر، تم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة.

ووفقًا لمستشفى جمال حماده، تعاني المصابة الأولى هبة الشعشاعي، 37 سنة، من نزيف بالبطن، وكسور متعددة بقاع الجمجمة، والسيدة محمد، 67 سنة، من كسور متعددة بعموم الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية السابق، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.

وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار في المنزل على ضمانتهم، فالحي من جانبه يحرر محضرا في القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم في المنزل.

