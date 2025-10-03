قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية

صورة من داخل العقار
صورة من داخل العقار
أحمد بسيوني

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت سيدتان جراء انهيار الأسقف الداخلية لعقار قديم مكون من طابقين بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بانهيار أسقف منزل من الداخل، مكون من طابقين، ووجود حالات إصابة ووفيات.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم ورجال الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار سقف الطابق الأول على الأرضي، ووجود حالتي إصابة وحالة وفاة تم نقلها إلى مشرحة الإسعاف.  

تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي، وسقوط الأسقف الداخلية بالكامل بالطابق الأول على الطابق الأرضي، وأسفر الانهيار عن مصرع فتاة 15 عاما، وإصابة والدتها في العقد الثالث من العمر وجدتها في العقد السادس من العمر، تم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة.

ووفقًا لمستشفى جمال حماده، تعاني المصابة الأولى هبة الشعشاعي، 37 سنة، من نزيف بالبطن، وكسور متعددة بقاع الجمجمة، والسيدة محمد، 67 سنة، من كسور متعددة بعموم الجسم. 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها. 

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية السابق، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.

وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار في المنزل على ضمانتهم، فالحي من جانبه يحرر محضرا في القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم في المنزل.
 

الاسكندرية انهيار عقار غيط العنب الأسقف الداخلية غرب الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

رفع الاثقال

مدير بطولة العالم لرفع الأثقال: قائمة منتخب الناشئين ستشهد مفاجأة

محمد عواد

عواد يقترب من الرجوع لتشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يخطف الأضواء في أحدث ظهور من الچيم

بالصور

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد