تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع

أعلنت وزارة النقل عن تقدم الأعمال التنفيذية بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)، حيث أظهرت أحدث اللقطات الجوية الانتهاء من نسب كبيرة من أعمال تركيب القضبان والتشطيبات النهائية للمحطات، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي.

وأكدت الوزارة أن الخط الأول يُعد شريانًا رئيسيًا للتنمية ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن المشروع سيخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فضلًا عن ربطه بالمناطق السياحية والثقافية والدينية والشاطئية، إلى جانب دعمه للمشروعات الزراعية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة ستسهم في تحقيق التكامل مع الموانئ البحرية والجافة والمراكز اللوجستية والمطارات والطرق البرية، بما يعزز مفهوم النقل متعدد الوسائط، ويخلق محاور تنموية جديدة، ويساهم في تقليل التلوث البيئي، فضلًا عن توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.