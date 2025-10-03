«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل

في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بشكل غير مسبوق، لم تعد شبكة الإنترنت وسيلة تواصل بين البشر فحسب، بل أصبحت قناة اتصال بين الأجهزة والمعدات، فيما يُعرف بـ"إنترنت الأشياء".

ومن هذا المنطلق، بدأت مصر في اتخاذ خطوات حاسمة نحو التحول الرقمي، كان آخرها توقيع تراخيص لخدمات إنترنت الأشياء بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسبع شركات عالمية، في خطوة وصفها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنها "محورية" في بناء مجتمع رقمي متكامل.

إنترنت الأشياء..ما هو؟

أوضح الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن إنترنت الأشياء يعني ببساطة تمكين الأجهزة والمعدات المختلفة—not just people—from الاتصال بالإنترنت.

وهذا يشمل كل شيء من السيارات إلى الأجهزة المنزلية، ما يفتح الباب أمام تطبيقات غير محدودة، تغيّر من شكل الحياة اليومية للمواطن المصري.

سيارات ذكية متصلة بالإنترنت

لفت الوزير إلى أن السيارات الحديثة أصبحت مزودة بخاصية الاتصال بالإنترنت، وهو ما يتطلب وضع إطار تنظيمي يتيح للمواطنين الاستفادة من هذه التقنية بشكل آمن وفعال.

وأضاف أن هذه الميزة تمنح السائق والمستخدم مستويات جديدة من الأمان والراحة، حيث يمكن للسيارة إرسال إشارات استغاثة في حالات الطوارئ، أو إخطار الشركة المصنعة عند حدوث أعطال فنية، وهو ما يسهم في تجنب الحوادث وتحسين استجابة الخدمات.

التنظيم والتكامل في صميم الخطة

أكد الوزير أن توقيع تراخيص خدمات إنترنت الأشياء مع سبع شركات عالمية ليس خطوة شكلية، بل جزء من سياسة متكاملة تنفذها مصر ضمن "مشروع مصر الرقمية".

هذا المشروع يهدف إلى بناء مجتمع ذكي يعتمد على بنية تحتية تكنولوجية قوية، ويستثمر في تحسين جودة حياة المواطن عبر توظيف التكنولوجيا في القطاعات الحيوية.

نقلة نوعية في الخدمات والحياة اليومية

لا تقتصر فوائد إنترنت الأشياء على السيارات فقط، بل تمتد لتشمل تطوير الخدمات المنزلية، والصناعية، والطبية، والزراعية، وغيرها.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر لا تهدف فقط لمواكبة العالم، بل تسعى إلى إحداث نقلة نوعية داخل المجتمع المصري، تعزز من الأمان، ترفع كفاءة الخدمات، وتدفع نحو مزيد من التحول الرقمي الشامل.

مستقبل آمن ومجتمع ذكي

في ختام تصريحاته، شدد الدكتور عمرو طلعت على أن تبني مصر لتقنيات إنترنت الأشياء يعكس رؤية واضحة نحو بناء مجتمع عصري وآمن، تسوده الكفاءة والابتكار، ويعتمد على التكنولوجيا لتحسين حياة المواطن اليومية.

وأضاف أن الانتشار المتوقع للسيارات المتصلة بالإنترنت في السنوات القادمة سيجعل من هذه التقنية جزءاً لا يتجزأ من واقع الحياة في مصر، وليس مجرد رفاهية.