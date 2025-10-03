توخيل يوضح أسباب استبعاد بيلينجهام: قرار فني .. وحرص على الجاهزية قبل المونديال

كشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، عن الأسباب التي دفعته لاستبعاد جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، من قائمة الأسود الثلاثة لمعسكر أكتوبر، الذي يشهد مباراتين أمام ويلز وديًا، ثم لاتفيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

غياب بيلينجهام رغم تعافيه من الإصابة

ورغم عودة بيلينجهام للمشاركة تدريجيًا مع ريال مدريد بعد جراحة في الكتف، وتوقعات الكثيرين بعودته السريعة إلى المنتخب، قرر توخيل الإبقاء عليه خارج القائمة، مؤكدًا أن القرار ليس عقوبة وإنما مراعاة لظروفه البدنية.

وقال المدرب: "أتفهم التركيز على جود، فهو لاعب مميز، لكن في هذا المعسكر قررنا الالتزام بنفس المجموعة السابقة. جود يستحق دائمًا أن يكون معنا، لكنه لم يستعد إيقاعه الكامل بعد. عاد للمشاركة لكنه لم يُكمل أي مباراة كاملة، وهذا كان العامل الحاسم في القرار".

رغبة اللاعب واحترام قرار الجهاز الفني

وأوضح توخيل أن بيلينجهام كان يرغب بشدة في الانضمام، لكنه تقبل القرار بعد محادثة مباشرة معه: "أجرينا مكالمة هاتفية، ولم تكن هناك أي مشكلة من جانبه. اللاعب يريد التواجد، لكن الأهم أن يستعيد قوته وإيقاعه تدريجيًا". وأضاف: "بالتأكيد نكون أفضل بوجوده، لكن علينا التفكير بعيدًا، فماذا لو أصيب قبل كأس العالم؟ يجب أن نتعلم اللعب في غياب بعض النجوم".

لا مشاكل مع فودين وجريليش

كما حرص توخيل على نفي وجود أي خلافات شخصية وراء استبعاد فيل فودين نجم مانشستر سيتي، وجاك جريليش جناح إيفرتون، قائلاً: "لا توجد أي مشكلة على الإطلاق. فودين لاعب رائع، وجريليش قريب من أفضل مستوياته، وهو شخصية مميزة. القرار ببساطة كان الالتزام بالمجموعة التي حافظت على الانسجام في المعسكر السابق".

اختبار تكتيكي أمام ويلز وتصفيات لاتفيا

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الويلزي الخميس المقبل على ملعب ويمبلي، في مباراة ودية تمثل فرصة لتجربة بعض التغييرات التكتيكية، قبل مواجهة لاتفيا في 14 أكتوبر ضمن التصفيات الأوروبية. ويملك الإنجليز العلامة الكاملة بعد خمس جولات، متصدرين مجموعتهم برصيد 15 نقطة، بفارق مريح عن ألبانيا وصربيا.

إنجلترا بين التاريخ والحاضر

ويعد منتخب إنجلترا أحد أعرق المنتخبات في العالم، إذ كان أول منتخب يخوض مباراة دولية عام 1872 أمام اسكتلندا. ويبقى إنجازه الأبرز التتويج بكأس العالم 1966 على أرضه، بعد الفوز في النهائي التاريخي على ألمانيا الغربية 4-2.

ومنذ ذلك الحين، اكتفى الفريق بالوصول إلى نصف النهائي في نسختي 1990 و2018، بينما يطمح الجيل الحالي بقيادة توخيل في إعادة الأسود الثلاثة إلى منصات التتويج العالمية.