قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توخيل يوضح أسباب استبعاد بيلينجهام: قرار فني .. وحرص على الجاهزية قبل المونديال

توخيل
توخيل
إسلام مقلد

كشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، عن الأسباب التي دفعته لاستبعاد جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، من قائمة الأسود الثلاثة لمعسكر أكتوبر، الذي يشهد مباراتين أمام ويلز وديًا، ثم لاتفيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

غياب بيلينجهام رغم تعافيه من الإصابة

ورغم عودة بيلينجهام للمشاركة تدريجيًا مع ريال مدريد بعد جراحة في الكتف، وتوقعات الكثيرين بعودته السريعة إلى المنتخب، قرر توخيل الإبقاء عليه خارج القائمة، مؤكدًا أن القرار ليس عقوبة وإنما مراعاة لظروفه البدنية.

وقال المدرب: "أتفهم التركيز على جود، فهو لاعب مميز، لكن في هذا المعسكر قررنا الالتزام بنفس المجموعة السابقة. جود يستحق دائمًا أن يكون معنا، لكنه لم يستعد إيقاعه الكامل بعد. عاد للمشاركة لكنه لم يُكمل أي مباراة كاملة، وهذا كان العامل الحاسم في القرار".

رغبة اللاعب واحترام قرار الجهاز الفني

وأوضح توخيل أن بيلينجهام كان يرغب بشدة في الانضمام، لكنه تقبل القرار بعد محادثة مباشرة معه: "أجرينا مكالمة هاتفية، ولم تكن هناك أي مشكلة من جانبه. اللاعب يريد التواجد، لكن الأهم أن يستعيد قوته وإيقاعه تدريجيًا". وأضاف: "بالتأكيد نكون أفضل بوجوده، لكن علينا التفكير بعيدًا، فماذا لو أصيب قبل كأس العالم؟ يجب أن نتعلم اللعب في غياب بعض النجوم".

لا مشاكل مع فودين وجريليش

كما حرص توخيل على نفي وجود أي خلافات شخصية وراء استبعاد فيل فودين نجم مانشستر سيتي، وجاك جريليش جناح إيفرتون، قائلاً: "لا توجد أي مشكلة على الإطلاق. فودين لاعب رائع، وجريليش قريب من أفضل مستوياته، وهو شخصية مميزة. القرار ببساطة كان الالتزام بالمجموعة التي حافظت على الانسجام في المعسكر السابق".

اختبار تكتيكي أمام ويلز وتصفيات لاتفيا

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الويلزي الخميس المقبل على ملعب ويمبلي، في مباراة ودية تمثل فرصة لتجربة بعض التغييرات التكتيكية، قبل مواجهة لاتفيا في 14 أكتوبر ضمن التصفيات الأوروبية. ويملك الإنجليز العلامة الكاملة بعد خمس جولات، متصدرين مجموعتهم برصيد 15 نقطة، بفارق مريح عن ألبانيا وصربيا.

إنجلترا بين التاريخ والحاضر

ويعد منتخب إنجلترا أحد أعرق المنتخبات في العالم، إذ كان أول منتخب يخوض مباراة دولية عام 1872 أمام اسكتلندا. ويبقى إنجازه الأبرز التتويج بكأس العالم 1966 على أرضه، بعد الفوز في النهائي التاريخي على ألمانيا الغربية 4-2.

ومنذ ذلك الحين، اكتفى الفريق بالوصول إلى نصف النهائي في نسختي 1990 و2018، بينما يطمح الجيل الحالي بقيادة توخيل في إعادة الأسود الثلاثة إلى منصات التتويج العالمية.

توماس توخيل توخيل بيلينجهام مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

ياسمين عز

بوكس السعادة | ياسمين عز: يجب على الزوجة تقديم هدية لزوجها

ياسمين عز

ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك لانش بوكس وحاجة حلوة

الطماطم

الطماطم بـ 30 جنيه.. شعبة الخضراوات تعلن عن موعد الانخفاض بهذا التوقيت

بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد