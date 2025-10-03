قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط مستريح التأشيرات الوهمية في قبضة مباحث الأموال العامة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، واقعة جديدة من وقائع النصب والاحتيال التي استهدفت أحلام الشباب الطامحين في السفر والعمل بالخارج، حيث تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط أحد الأشخاص بمركز شرطة سوهاج، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل وهمية خارج البلاد.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات مفادها ترويج المتهم لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل بالخارج.

أوهم ضحاياه بقدرته على استخراج تأشيرات عمل وعقود مضمونة في دول عربية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية ضخمة، إلا أن كل تلك الوعود كانت "سرابًا".

وبإجراء التحريات الدقيقة، تبين صحة المعلومات، فتم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم، وبحوزته عدد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه، ودفاتر تحتوي على بياناتهم، وصور ضوئية لتأشيرات عمل مزيفة، فضلًا عن كروت دعائية كان يستخدمها للإيقاع بضحاياه، وعدد من الهواتف المحمولة التي تحوي رسائل ومحادثات توثق نشاطه غير المشروع.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر واعترف تفصيليًا بارتكابه للوقائع المشار إليها، مؤكدًا أنه كان يحصل على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل، ثم يماطلهم أو يختفي عن الأنظار بعد استلام الأموال.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، مع استمرار التحريات لكشف باقي الضحايا والتأكد من حجم الأموال المستولى عليها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس النيابة العامة الأموال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

بالصور

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد