سقوط مستريح التأشيرات الوهمية في قبضة مباحث الأموال العامة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، واقعة جديدة من وقائع النصب والاحتيال التي استهدفت أحلام الشباب الطامحين في السفر والعمل بالخارج، حيث تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط أحد الأشخاص بمركز شرطة سوهاج، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل وهمية خارج البلاد.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات مفادها ترويج المتهم لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل بالخارج.

أوهم ضحاياه بقدرته على استخراج تأشيرات عمل وعقود مضمونة في دول عربية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية ضخمة، إلا أن كل تلك الوعود كانت "سرابًا".

وبإجراء التحريات الدقيقة، تبين صحة المعلومات، فتم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم، وبحوزته عدد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه، ودفاتر تحتوي على بياناتهم، وصور ضوئية لتأشيرات عمل مزيفة، فضلًا عن كروت دعائية كان يستخدمها للإيقاع بضحاياه، وعدد من الهواتف المحمولة التي تحوي رسائل ومحادثات توثق نشاطه غير المشروع.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر واعترف تفصيليًا بارتكابه للوقائع المشار إليها، مؤكدًا أنه كان يحصل على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل، ثم يماطلهم أو يختفي عن الأنظار بعد استلام الأموال.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، مع استمرار التحريات لكشف باقي الضحايا والتأكد من حجم الأموال المستولى عليها.