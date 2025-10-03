قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 3-10-2025

الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025، على مستوى السوق الرسمية.

استقرار الدولار

جاء استقرار سعر الدولار داخل السوق الرسمية مدفوعا بإعلان البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك مساء أمس الخميس ليتوقف التداول على العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي وبعض مكاتب الصرافة.

سعر الدولار

إجازة البنوك

بموجب قرار البنك المركزي المصري والذي تضمن تعطيل العمل في البنوك المحلية الخاصة والحكومية نظرا لتزامن مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة لكل العاملين في الجهاز المصرفي وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غد السبت.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سعر الدولار منذ تداولات أمس الخميس، نحو  47,71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.71 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول والتجاري، والكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، بيت التمويل الكويتي، HSBC، الإسكندرية، البركة، نكست".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك مقابل الجنيه نحو  47.74  جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي،قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع في بنكي سايب والتنمية الصناعية.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.14 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
أضرار المشمش المجفف
أخبار السيارات
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
