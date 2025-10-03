أنا موظف خدمة العملاء .. سقوط نصابين استوليا على أموال عملاء البنوك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى المواطنات مقيمة بنطاق محافظة الإسماعيلية، بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منها على مبلغ مالى من حسابها البنكى فى أعقاب تلقيها إتصال هاتفى من شخص إدعى خلاله كونه من موظف خدمة عملاء البنك وتحصله على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عنصرين جنائيين - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزتهما (مبالغ مالية - مشغولات ذهبية "من حصيلة نشاطهما الإجرامى" – عدد من الهواتف المحمولة مُفعل عليها محافظ إلكترونية "تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – عدد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.