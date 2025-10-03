قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

معرض دمنهور الثامن للكتاب.. ندوة علمية تناقش التعليم ورؤية مصر 2030

جمال عاشور

نظم معرض دمنهور الثامن للكتاب، الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة بعنوان "آفاق وتنمية التعليم في ضوء استراتيجية الدولة 2030"، بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة دمنهور وعدد من الباحثين والطلاب.

في كلمته، أكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم سليم، عميد كلية التربية بجامعة دمنهور، سعادته بانعقاد أولى ندوات المعرض بمشاركة كلية التربية، معتبراً ذلك تكريماً لدور العلم والعلماء وإقراراً برسالة التربية والتعليم في صناعة الأجيال وبناء العقول. وأوضح أن رؤية مصر 2030 وضعت التعليم في مقدمة أولوياتها، باعتباره السبيل إلى بناء إنسان واعٍ ومبدع ومعتز بهويته.

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على محاور متكاملة تشمل التعليم والتدريب، والابتكار والبحث العلمي، والثقافة، والبيئة، مشيراً إلى أن التربية والثقافة وجهان لعملة واحدة في بناء الإنسان.

وتابع سليم: "إن التعليم ليس مجرد عملية نقل للمعرفة، بل هو بناء لعقل نقدي وشخصية متوازنة، وقيم راسخة تعزز الانتماء وتفتح آفاق المستقبل أمام شباب مصر". كما وجه كلمته للطلاب قائلاً: "أنتم الأمل الحقيقي وصناع الغد، وكل مهارة تكتسبونها وكل قيمة تتمسكون بها، هي لبنة في بناء مصر التي نحلم بها جميعاً"، داعياً إياهم لجعل المعرض نافذة للمعرفة والإبداع.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى أمين، وكيل كلية التربية بجامعة دمنهور، إلى أن تطوير التعليم في مصر في ضوء رؤية 2030 يستهدف بناء نظام تعليمي عادل وشامل وعالي الجودة، يقوم على التمكين التكنولوجي وتنمية الشخصية المتكاملة للمتعلم، مع تطوير التعليم الفني ليواكب المعايير العالمية من خلال مناهج حديثة وورش تدريبية ومسارات تعليمية واضحة.

وأضاف أن أهداف التطوير تتضمن تحسين قدرات المعلمين، وتعزيز التحول الرقمي، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تمويل مستدام يلبّي متطلبات المرحلة المقبلة.

أما الدكتور سعيد عشيبة، فتناول العلاقة بين التنمية والتعليم في ضوء الجمهورية الجديدة منذ عام 2015، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة على المستويين القومي والمحلي، خاصة في مجالات التعليم والصحة والدخل. كما أبرز اهتمام الدولة بتمكين الشباب والمرأة، ودعم مشاركتهما السياسية والقيادية، مؤكداً أن الوطنية والتدين وجهان لعملة واحدة، وأن مواجهة محاولات تزييف الوعي والحفاظ على مقدرات الوطن واجب وطني.

شهدت الندوة تفاعلاً واسعاً من الطلاب والشباب الحاضرين، حيث طُرحت عدة أسئلة حول مستقبل التعليم ودور الجامعات في دعم الرؤية الاستراتيجية، أجاب عنها الأساتذة المشاركون.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر إلى قيادات محافظة البحيرة وجامعة دمنهور ومكتبة مصر العامة على دعمهم المستمر للفعاليات الثقافية والفكرية التي تعزز وعي المجتمع وتخدم قضاياه التنموية.

