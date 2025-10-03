تركتها أمام الورشة.. ضبط عامل فرغ هواء إطار سيارة فتاة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عامل بورشة إصلاح إطارات السيارات بتفريغ الهواء من إطار سيارة إحدى السيدات اعتراضاً منه على قيامها بترك سيارتها أمام الورشة محل عمله بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر)، وبسؤالها أقرت بما سبق، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.