الجمعية العمومية بنادي الصيد تفوض مجلس الإدارة في اختصاصاتها

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادى الصيد، برئاسة المستشار محمد النبوي، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادى بالدقي.

واستمرت عملية التوقيع فى كشوف التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنادى الصيد من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأكد المستشار محمد النبوي أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب توقيع 10 آلاف عضو، فيما شهدت الجمعية العمومية حضور 1388 عضوا فقط من أصل 100 ألف و647 عضوا ممن لهم حق التوقيع، وبالتالى لم تكتمل الجمعية.

وأضاف رئيس اللجنة القضائية أنه بناء عليه تم تكليف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامى فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشاد مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبد الله غراب، بتنظيم الجمعية العمومية، موجهين الشكر للإدارة التنفيذية بقيادة محمد غباشي المدير التنفيذي للنادي، ومدير الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة الدكتور محمود الصبروط.

كما وجه المهندس عبدالله غراب الشكر لأعضاء النادي، مؤكدا أن تفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية تشريف للمجلس، واعدا بمواصلة قطار التطوير داخل منشآت النادي، من أجل خدمة كافة الأعضاء.