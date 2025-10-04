قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
جامعة عين شمس تستعد لإطلاق مركز متقدم لتقنيات النانو لدعم الابتكار
مواصفات وأسعار دونج فينج شاين ماكس 2025 في السعودية
رئيس أركان جيش الإحتلال يصدر تعليمات بالاستعداد لتنفيذ خطة ترامب
منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب
برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة
مسؤول أمريكي: ستجرى مناقشات بشأن نزع سلاح حماس في أقرب وقت
قصر العيني: إنشاء آليات لتبادل الطلاب مع جامعة كيل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة

حسام الفقي

استضافت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، برئاسة حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة Prof. Dr. Joachim Thiery، عميد كلية الطب بجامعة كيل، وذلك في زيارة رسمية لكلية الطب، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

وحضر كلّ من الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث؛ الدكتور عمر أحمد عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ والدكتور محمود الفقي، رئيس المكتب الدولي بكلية طب قصر العيني؛ والدكتورة دعاء توفيق، منسق الاتفاقية بين كليتي طب قصر العيني وجامعة كيل.

وجاءت المحادثات مركّزة على عدد من المحاور العملية، منها إنشاء آليات لتبادل الطلاب بحيث يستفيد جزء من الطلبة من فترات امتياز وتدريب سريري متبادل بين الجانبين، وإفساح المجال لتدريب الأطباء المصريين في مرافق ومختبرات جامعة كيل، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة ورفع مستوى المشاركة في برامج البحث العلمي.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية هذه الخطوة في تدعيم الشراكة الأكاديمية بين مصر وألمانيا، وإرساء آليات عملية لبرامج التبادل والتدريب المشترك، مع وضع خطة زمنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المستقبلية.

