قصر العيني: إنشاء آليات لتبادل الطلاب مع جامعة كيل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة

استضافت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، برئاسة حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة Prof. Dr. Joachim Thiery، عميد كلية الطب بجامعة كيل، وذلك في زيارة رسمية لكلية الطب، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

وحضر كلّ من الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث؛ الدكتور عمر أحمد عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ والدكتور محمود الفقي، رئيس المكتب الدولي بكلية طب قصر العيني؛ والدكتورة دعاء توفيق، منسق الاتفاقية بين كليتي طب قصر العيني وجامعة كيل.

وجاءت المحادثات مركّزة على عدد من المحاور العملية، منها إنشاء آليات لتبادل الطلاب بحيث يستفيد جزء من الطلبة من فترات امتياز وتدريب سريري متبادل بين الجانبين، وإفساح المجال لتدريب الأطباء المصريين في مرافق ومختبرات جامعة كيل، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة ورفع مستوى المشاركة في برامج البحث العلمي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية هذه الخطوة في تدعيم الشراكة الأكاديمية بين مصر وألمانيا، وإرساء آليات عملية لبرامج التبادل والتدريب المشترك، مع وضع خطة زمنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المستقبلية.