حماس : جاهزون لبدء المفاوضات فورا لإنجاز عملية تبادل الأسرى
نتنياهو يأمر بشن هجوما بالطائرات ضد أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
ترامب: أي شخص يحرق العلم الأمريكي سيسجن لمدة عام
الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الكرة المصرية و يعد الفائز بجائزة
طالب ثانوي.. ضبط المتهم بقتـ.ل سيد مسنة لسرقة ذهبها بالمنوفية
ليفربول فى اختبار صعب لاستعادة التوازن أمام تشيلسى بالدورى الإنجليزى
كيفية تحصين النفس من الفتن.. اتبع هذه الخطوات الشرعية
جيب شيروكي 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر
يوم مميز للغاية.. ترامب : يجب إنجاز الصيغة النهائية بشأن خطة غزة بشكل واضح.. على إسرائيل وقف القصف فوراً.. حل قضية الشرق الأوسط "ممكن"
محمد عبد المنعم يستغل إصابته لتطوير مهاراته .. ما الجديد؟
سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة
أهالي الرهائن: نرحب بإعلان ترامب وندعو نتنياهو إلى بدء المفاوضات الفورية
بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة

رباب الهواري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فريق الجيش الرواندى فى إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقررة غدا على ملعب الدفاع الجوى، حيث حقق الفريق السماوى الفوز فى مواجهة الذهاب بهدفين نظيفين.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميرونى نيجوا بليسى ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوى «مساعدا أول» والكونغولى تشانى يانيس «مساعدا ثانيا» والحكم الرابع الكاميرونى عبده ميفيرى.

ويرى الكرواتى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفنى للفريق أن مباراة العودة غدا ستكون بمثابة البروفة الأخيرة قبل مواجهة فريق نهضة بركان المغربى على لقب السوبر الإفريقى الذى يجمع بطلى دورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

وشدد الكرواتى على لاعبيه بضرورة عدم الاستهانة بالمنافس والاعتماد على نتيجة الفوز وهدفى فيستون ماييلى، وأهمية تحقيق الفوز فى مواجهة الإياب، فى الوقت الذى يسعى فيه الجهاز الفنى لتوحيد معدلات اللياقة البدنية بين اللاعبين وتجنب الإرهاق نظرا لكثرة المباريات، ومشاركة الفريق فى خمس بطولات هذا الموسم.

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

أرشيفية

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع مفوضية أمريكا اللاتينية توحيد المواقف داخل الإيكاو

أرشيفية

ذكرى انتصارات أكتوبر.. حكاية أعظم حرب تحرير خططت لها العقول المصرية

اعتصام الوفد

جريدة الوفد ترحب بالزملاء في يوم السبت التضامني.. ومؤتمر صحفي بحضور البلشي

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

