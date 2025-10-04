بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فريق الجيش الرواندى فى إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقررة غدا على ملعب الدفاع الجوى، حيث حقق الفريق السماوى الفوز فى مواجهة الذهاب بهدفين نظيفين.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميرونى نيجوا بليسى ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوى «مساعدا أول» والكونغولى تشانى يانيس «مساعدا ثانيا» والحكم الرابع الكاميرونى عبده ميفيرى.

ويرى الكرواتى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفنى للفريق أن مباراة العودة غدا ستكون بمثابة البروفة الأخيرة قبل مواجهة فريق نهضة بركان المغربى على لقب السوبر الإفريقى الذى يجمع بطلى دورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

وشدد الكرواتى على لاعبيه بضرورة عدم الاستهانة بالمنافس والاعتماد على نتيجة الفوز وهدفى فيستون ماييلى، وأهمية تحقيق الفوز فى مواجهة الإياب، فى الوقت الذى يسعى فيه الجهاز الفنى لتوحيد معدلات اللياقة البدنية بين اللاعبين وتجنب الإرهاق نظرا لكثرة المباريات، ومشاركة الفريق فى خمس بطولات هذا الموسم.