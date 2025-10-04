قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
جامعة عين شمس تستعد لإطلاق مركز متقدم لتقنيات النانو لدعم الابتكار
مواصفات وأسعار دونج فينج شاين ماكس 2025 في السعودية
رئيس أركان جيش الإحتلال يصدر تعليمات بالاستعداد لتنفيذ خطة ترامب
منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب
برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة
مسؤول أمريكي: ستجرى مناقشات بشأن نزع سلاح حماس في أقرب وقت
اقتصاد

أسعار جرامات الذهب في مصر اليوم السبت 4-10-2025

ذهب
ذهب
قسم اقتصاد

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم السبت 4-10-2025

ونستعرض متوسط أسعار الذهب بدون احتساب المصنعية، حيث سجل الذهب عيار 24 نحو 5954 جنيهًا للبيع و5931 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 5458 جنيهًا للبيع و5437 جنيهًا للشراء.
أما الذهب الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد سجل 5210 جنيهات للبيع و5190 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4466 جنيهًا للبيع و4449 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 14 سعرًا قدره 3473 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2977 جنيهًا للبيع و2966 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأونصة، فسجلت 185199 جنيهًا للبيع و184488 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 41680 جنيهًا للبيع و41520 جنيهًا للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 3863.02 دولار.

سعر الذهب اليوم
عيار 24:

سعر البيع: 5954 جنيه

سعر الشراء: 5931 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5458 جنيه

سعر الشراء: 5437 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 5210 جنيه

سعر الشراء: 5190 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 4466 جنيه

سعر الشراء: 4449 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3473 جنيه

سعر الشراء: 3460 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 2977 جنيه

سعر الشراء: 2966 جنيه

الأونصة:

بالجنيه: 185199 للبيع، 184488 للشراء

بالدولار: 3863.02 دولار

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 41680 جنيه

سعر الشراء: 41520 جنيه

طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
أرز بالجمبري والمشروم
طعام الأمس سم اليوم؟ الحقيقة الصادمة عن بقايا الطعام
