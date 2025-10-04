قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
أخبار العالم

الهند : بوادر إطلاق سراح الرهائن في غزة خطوة كبيرة إلى الأمام

محمود نوفل


 
أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أن  بوادر إطلاق سراح الرهائن في غزة خطوة كبيرة إلى الأمام وسنواصل دعمنا القوي لكل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه جيش الاحتلال بضرورة التوقف عن قصف غزة فورا حتى يتم التمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة.

وقال ترامب : في الوقت الحالي من الخطير جدا  إخراج الرهائن بأمان و نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها.


وأضاف ترامب : بناء على البيان الصادر عن حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم.

وتابع ترامب:  الأمر لا يتعلق بغزة فحسب بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط.

وختم ترامب قائلا : الجميع كان موحدا في الرغبة في إنهاء هذه الحرب ورؤية السلام في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق ؛ أصدرت حركة حماس بيانا أعلنت فيه موقفها بخصوص خطة ترامب للسلام في غزة، والهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي والإفراج عن الرهائن إلى جانب تفاصيل وبنود أخرى.

رد حماس على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة:

وقالت حماس في بيانها "حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع  خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

نص خطاب حماس في ردها على خطة ترامب:

وأضاف البيان أنه وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي :

تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.

وما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية

الهند رئيس وزراء الهند غزة ترامب حماس

