مطالب بتعديل القوانين لمنح أبناء اللبنانيات من أجانب حقوقًا متساوية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن وفدًا من حملة «جنسيتي» التقى وزير الصحة اللبناني ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، سواء من العرب أو من جنسيات أخرى.

وأشار «سنجاب»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الوفد ناقش مع الوزير أبرز أوجه التمييز التي يواجهها أبناء اللبنانيات مقارنة بأبناء اللبنانيين، خاصة في ما يتعلق بفرص العمل والخدمات العامة، حيث تُحصر بعض المهن، وعلى رأسها المهن الطبية مثل التمريض، في اللبنانيين فقط، ما يحرم أبناء اللبنانيات من أزواج أجانب من فرص متكافئة في التوظيف رغم تخرجهم من جامعات لبنانية معتمدة.

وأكد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق المساواة القانونية وتعديل التشريعات الحالية بما يتيح منح أبناء اللبنانيات كامل حقوقهم، بما في ذلك الحق في الجنسية اللبنانية، مشيرًا إلى أن وزير الصحة اللبناني وعد بدراسة الملف في إطار القوانين والصلاحيات المتاحة له، مؤكدًا استعداده لدعم مبادرات تسهم في تقليص الفجوة القانونية والاجتماعية بين أبناء اللبنانيين وأبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب.