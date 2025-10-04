مهاب ياسر: خسارة مباراة القمة ستؤثر على الزمالك.. وبن شرقي الأفضل في مصر

أكد مهاب ياسر لاعب حرس الحدود الحالي وإنبي والزمالك السابق، أن الاحتراف لغى الانتماء، وأن كل الفرق الآن أصبحت قوية وهو ما قلل الفوارق مضيفًا: بيراميدز غير فكرة الانتماء وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية الجميع أصبح يبحث عن النادي الذي يؤمن له مستقبله ويحقق له متطلباته.

وتابع "ياسر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: انتقال زيزو إلى الأهلي كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، وصدمة كبيرة لإدارة وجماهير الزمالك، لإنه كان العنصر صاحب التأثير الأقوى في الفريق، كنت أتمنى استمراره لكنه اختار الطريق الأفضل له من وجهة نظره لإنه الأدرى بظروفه واحتياجاته.

وأضاف: خسارة الأبيض في مباراة القمة أمام الأهلي ستؤثر على الفريق، لكن هذه أمور طبيعية خصوصًا وأن تلعب مع المنافس المباشر، الزمالك لازال متصدرًا لجدول الترتيب والبطولة لازالت مستمرة، وتابع: أتمنى يكون الموسم ده خير على كل الفرق وخاصة حرس الحدود الذي يستحق التواجد في مكانة أفضل مما هو عليه.

وواصل: أتمنى عودة جوزيه جوميز للزمالك في حالة رحيل فيريرا، هو مدرب قوي جدًا ومفيد لأي لاعب يتدرب تحت قيادته، مضيفًا: لو الأمور سارت بشكل جيد والظروف ساعدتني على تقديم موسم مميز، لا مانع من العودة لنادي الزمالك في وجود جوزيه جوميز مديرًا فنيًا.

وقال : أشرف بن شرقي اللاعب الأفضل في الدوري المصري وهو نموذج رائع للمحترف الأجنبي، وسيراميكا كليوباترا النادي الأفضل حتى الآن، لكن إجمالًا ليس هناك نادي أو لاعب لفت نظري حتى الآن.