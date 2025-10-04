قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
جسد شجاعة وإخلاص جيشنا.. حماة الوطن: نصر السادس من أكتوبر سيظل يوما خالدا في التاريخ

تقدم حزب حماة الوطن ، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بالتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن نصر السادس من أكتوبر سيظل يوما خالدا في التاريخ، حيث جسد أمام العالم بسالة وشجاعة وإخلاص جيشنا في مواجهة المعتدين، لتشرق بعدها شمس الحرية على سيناء تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وتابع :" ونحن نحتفل بالنصر العظيم نستعيد ذكرى نجاح قواتنا المسلحة التي بددت أحلام العدو، لتتجلى على أرض الفيروز كل معاني العزة والكرامة، ولتنطلق مرحلة جديدة من التنمية والبناء".

وفي هذه المناسبة، توجه الحزب بالتحية لشهداء مصر الأبرار في معركة الحفاظ على الأرض والعرض، الذين جسدوا كل معاني التضحية والفداء حتى تحقق العبور العظيم.

واختتم:" ونحن نحيي الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، تؤكد قواتنا المسلحة أنها كانت ولا زالت وستظل على العهد دائما "درعا وسيفا للوطن"، تبذل كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على مصر، في مواجهة كل من تسول له نفسه في المساس بأمنها القومي واستقرارها.

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

