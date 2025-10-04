جسد شجاعة وإخلاص جيشنا.. حماة الوطن: نصر السادس من أكتوبر سيظل يوما خالدا في التاريخ

تقدم حزب حماة الوطن ، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بالتهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن نصر السادس من أكتوبر سيظل يوما خالدا في التاريخ، حيث جسد أمام العالم بسالة وشجاعة وإخلاص جيشنا في مواجهة المعتدين، لتشرق بعدها شمس الحرية على سيناء تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وتابع :" ونحن نحتفل بالنصر العظيم نستعيد ذكرى نجاح قواتنا المسلحة التي بددت أحلام العدو، لتتجلى على أرض الفيروز كل معاني العزة والكرامة، ولتنطلق مرحلة جديدة من التنمية والبناء".

وفي هذه المناسبة، توجه الحزب بالتحية لشهداء مصر الأبرار في معركة الحفاظ على الأرض والعرض، الذين جسدوا كل معاني التضحية والفداء حتى تحقق العبور العظيم.

واختتم:" ونحن نحيي الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، تؤكد قواتنا المسلحة أنها كانت ولا زالت وستظل على العهد دائما "درعا وسيفا للوطن"، تبذل كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على مصر، في مواجهة كل من تسول له نفسه في المساس بأمنها القومي واستقرارها.