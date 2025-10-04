وزارة العدل ومعهد التخطيط يختتمان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات القيادة الفعالة

اختُتمت بمقر معهد التخطيط القومي فعاليات البرنامج التدريبي المشترك "تنمية المهارات القيادية"، والذي نظمه المعهد بالتعاون مع وزارة العدل ، خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المؤسستين، وحرصهما على تطوير القدرات القيادية والإدارية للكوادر العاملة في مؤسسات الدولة، لمواكبة متطلبات العصر الحديث وتحديات الثورة الصناعية الرابعة.

وقد صرّح الأستاذ الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، بأن هذا البرنامج التدريبي يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تعزيز مفاهيم القيادة الحديثة، وتبني مناهج علمية وتشاركية في الإدارة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء المؤسسي، ويسهم في دعم جهود التحول الإداري وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

الموجز الأسبوعي لوزارة التموين.. تعاون مع الاتحاد الأوروبي.. افتتاح 3 فروع مطورة للمجمعات الاستهلاكية الإمارات: نمو طلبات الأعمال الجديدة يسجل أعلى وتيرة في 7 أشهر

استهدف البرنامج تزويد المشاركين بمجموعة متكاملة من المعارف والمهارات والاتجاهات القيادية، تؤهلهم للاضطلاع بأدوار قيادية فعّالة داخل مؤسساتهم، مع التركيز على الفروق الجوهرية بين القيادة والإدارة، وأهم نظريات ومداخل القيادة، بالإضافة إلى فنون التأثير وصنع القرار، والقيادة التشاركية، ومهارات إدارة التغيير المؤسسي والأزمات من منظور قيادي.

وقد شمل البرنامج على مدار أربعة أيام تدريبية موضوعات متدرجة، بدأت من المفاهيم الأساسية للقيادة، مرورًا بنظرياتها، وانتهاءً بالمداخل التطبيقية للقيادة الفعالة، مع دمج تدريبات عملية وتطبيقات تفاعلية لتحويل المفاهيم النظرية إلى ممارسات قابلة للتطبيق في بيئة العمل الواقعية.

واختُتم البرنامج بجلسة مراجعة وتقييم شاملة لأهم الموضوعات التي تم تناولها، بما يضمن ترسيخ المفاهيم الأساسية للقيادة لدى المشاركين.

ويؤكد هذا البرنامج التزام وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي بتعزيز الثقافة القيادية داخل الجهاز الإداري للدولة، والمساهمة في إعداد قيادات قادرة على التطوير واتخاذ القرار بكفاءة، في ظل البيئات المؤسسية المتغيرة، وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.