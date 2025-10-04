قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

التخطيط: ارتفاع إيرادات السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال 9 أشهر.. ونواب: تعزيز لمكانة مصر عالميا

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف
  • برلماني: ارتفاع إيرادات السياحة إلى 12.5 مليار دولار  يعكس تعافي القطاع ودعم الاقتصاد
  • برلماني: نمو إيرادات السياحة يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي نفسه.  

وأكدت الوزيرة أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025. وأن الإيرادات الضريبية حققت نموًا قويًا بلغ 35% خلال العام المالي الحالي.


وأشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن ارتفاع إيرادات السياحية إلى 12.5 مليار دولار خلال 9 أشهر خلال العام الجاري .

وأشار" يحيي" فى تصريح لموقع " صدى البلد"  إلى أن إيرادات السياحة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بزيادة أعداد السائحين الوافدين وتنوع الأسواق المصدرة للسياحة، بجانب جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للمطارات والفنادق والمناطق الأثرية.

وأوضح عضو البرلمان أن الحملات الترويجية الخارجية والاستثمارات في القطاع السياحي، ساهمت في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة على خريطة السياحة العالمية، ما انعكس إيجابًا على معدلات التدفقات والإيرادات.


من جانبه، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن ارتفاع إيرادات السياحية إلى 12.5 مليار دولار خلال 9 أشهر خلال العام الجاري ، مؤكدا أن هذا الأداء يعكس استمرار تعافي السياحة المصرية وزيادة تدفقات الزوار، بما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم خطط النمو الاقتصادي.


وأشار" الشوربجي" إلى أن السياحة تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، حيث أنها تسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل، وتحسين المؤشر الاقتصادي للدولة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تعزيز إيرادات القطاع عبر خطط للتوسع في الترويج الخارجي وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط الاقتصاد السياحة مجلس النواب

