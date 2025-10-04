موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندى في دوري أبطال أفريقيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز استعداداته اليوم السبت لمواجهة الجيش الرواندي فى إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا

كان بيراميدز قد فاز امام الجيش الرواندي بثنائية فيستون ماييلي في المباراة التي جمعتهما في مباراة الذهاب.

موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندى بدوري أبطال أفريقيا

يستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في الثامنة مساء غدٍ الأحد باستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

يدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندي طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي مساعد أول، والكونغولي تشاني يانيس مساعد ثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.