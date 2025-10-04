وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " المشارك في معرض "تراثنا "

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " جناح الصندوق المشارك في فعاليات معرض " تراثنا 2025 " الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم.

ويشارك صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في معرض " تراثنا 2025 " الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر، بمنتجات أكثر

من ١٠ عارضين من محافظات "القليوبية،

الأقصر، قنا،سوهاج،كفر الشيخ،الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، والشرقية".

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنتجات المشاركة من قبل صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية" في فعاليات المعرض، خاصة أن

المشاركة تفتح أسواق جديدة لتسويق المعروضات، ومن بين المعروضات المتنوعة "الخزف والكتان، والعسل، وعسل النحلة، والخشب السرسوع" والعديد من المنتجات الحرفية والتراثية المتنوعة.

كما حرصت الدكتورة مايا مرسي على تفقد أروقة عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، وذلك رفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيدة بجودة المنتجات والمعروضات المشاركة في المعرض.