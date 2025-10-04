قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة 1% رسالة إيجابية للأسواق ويعكس تراجعا في التضخم

حسن رضوان

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، والخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% يعد خطوة تعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد، وقدرته على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحاً أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسناً في معدلات النمو وتراجعاً واضحاً في مستويات التضخم، بما يمهد لمرحلة أكثر استقراراً في السياسة النقدية.


وأشار رزق في بيان اليوم، إلى أن خفض الفائدة يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والعالمية، تؤكد نجاح الدولة في إدارة ملف التضخم الذي شهد تباطؤاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم إلى حدود 12%، وهو ما أتاح للبنك المركزي مساحة لاتخاذ قرارات أكثر مرونة تعزز النمو وتشجع على ضخ الاستثمارات، معتبراً أن القرار يجسد انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة المواجهة إلى مرحلة التمكين ودفع عجلة الإنتاج.


وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن أثر القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث سيؤدي خفض تكلفة التمويل إلى تنشيط الاستثمارات القائمة وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير والطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذا التوجه ينعكس إيجاباً على قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل، وهو ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير موارد حقيقية للنمو المستدام.


وأوضح رزق أن تراجع التضخم وتحسن النمو يبرزان سلامة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% خلال الربع الثاني من عام 2025 يعكس نجاح برامج الإصلاح وقدرة الاقتصاد على التعافي، كما أن خفض الفائدة يرسخ ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة مصر على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو دون الإضرار بالاستدامة المالية.


وأكد أن قرار البنك المركزي لا يقتصر على كونه إجراءً نقدياً، بل يمثل رؤية متكاملة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يدعم تنافسية السوق المصرية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، مشدداً على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الضمان الأهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مسار التنمية الذي يضع المواطن في قلب أولويات الدولة.

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

الناقد السينمائي د. مصطفى فهمى

"سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة" يفتح باب المشاركة في دورته الأولى

لمياء الرياحي

"نادي الطرب رياحيات" بقيادة لمياء الرياحي يحيي حفلا في مصر .. 13 نوفمبر

جيسيكا حسام الدين

جيسيكا حسام الدين تبحث عن قاتل صديقتها في أول بطولة درامية لها بمسلسل Underage

الصين تهدد بسحب التراخيص من شركات السيارات .. لهذا السبب ‏

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات
فيات
فيات

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

